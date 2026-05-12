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Coco Gauff, après avoir sauvé une balle de match : « Franchement, à ce moment‐là, j’avais déjà presque la tête dans les vestiaires »

Par
Baptiste Mulatier
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Opposée à sa jeune et talen­tueuse compa­triote Iva Jovic, 17e mondiale à seule­ment 18 ans, Coco Gauff est passée tout près de l’élimination.

Finalement quali­fiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Rome après une victoire renver­sante en trois sets (5−7, 7–5, 6–2 en 2h46 de jeu), l’Américaine est revenue en confé­rence de presse sur la balle de match qu’elle a sauvée dans la deuxième manche.

« Franchement, à ce moment‐là, j’avais déjà presque la tête dans les vestiaires. Je me disais : ‘Bon, on va beau­coup m’en parler’ (sourire). Puis après, je ne sais pas, j’ai réussi à m’en sortir. Je pense qu’elle a peut‐être un peu baissé son niveau quand elle menait. Ça m’a aidée à revenir dans le match. Honnêtement, je pensais à mon match à Dubaï où j’avais sauvé cinq ou six balles de match contre Mertens. Je me suis dit : ‘Peut‐être que je peux le refaire aujourd’hui’. »

Coco Gauff va désor­mais affronter Mirra Andreeva (7e mondiale) pour une place dans le dernier carré. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 13:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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