Opposée à sa jeune et talentueuse compatriote Iva Jovic, 17e mondiale à seulement 18 ans, Coco Gauff est passée tout près de l’élimination.
Finalement qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Rome après une victoire renversante en trois sets (5−7, 7–5, 6–2 en 2h46 de jeu), l’Américaine est revenue en conférence de presse sur la balle de match qu’elle a sauvée dans la deuxième manche.
« Franchement, à ce moment‐là, j’avais déjà presque la tête dans les vestiaires. Je me disais : ‘Bon, on va beaucoup m’en parler’ (sourire). Puis après, je ne sais pas, j’ai réussi à m’en sortir. Je pense qu’elle a peut‐être un peu baissé son niveau quand elle menait. Ça m’a aidée à revenir dans le match. Honnêtement, je pensais à mon match à Dubaï où j’avais sauvé cinq ou six balles de match contre Mertens. Je me suis dit : ‘Peut‐être que je peux le refaire aujourd’hui’. »
Coco Gauff va désormais affronter Mirra Andreeva (7e mondiale) pour une place dans le dernier carré.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 13:23