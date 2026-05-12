Opposée à sa jeune et talen­tueuse compa­triote Iva Jovic, 17e mondiale à seule­ment 18 ans, Coco Gauff est passée tout près de l’élimination.

Finalement quali­fiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Rome après une victoire renver­sante en trois sets (5−7, 7–5, 6–2 en 2h46 de jeu), l’Américaine est revenue en confé­rence de presse sur la balle de match qu’elle a sauvée dans la deuxième manche.

« Franchement, à ce moment‐là, j’avais déjà presque la tête dans les vestiaires. Je me disais : ‘Bon, on va beau­coup m’en parler’ (sourire). Puis après, je ne sais pas, j’ai réussi à m’en sortir. Je pense qu’elle a peut‐être un peu baissé son niveau quand elle menait. Ça m’a aidée à revenir dans le match. Honnêtement, je pensais à mon match à Dubaï où j’avais sauvé cinq ou six balles de match contre Mertens. Je me suis dit : ‘Peut‐être que je peux le refaire aujourd’hui’. »

Coco Gauff va désor­mais affronter Mirra Andreeva (7e mondiale) pour une place dans le dernier carré.