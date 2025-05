Au micro de la WTA après avoir été balayée par Jasmine Paolini en finale à Rome, Cori Gauff s’est servie d’une décla­ra­tion de Daniil Medvedev pour se remonter le moral.

Gauff on losing Madrid & Rome Finals



“Two results I’m obv pretty disap­pointed in, but overall I have a lot of confi­dence going into RG and hope­fully I can get to the final there & win it. I think I saw Medvedev say it’s better to lose in finals than first round…”



🎥: WTA, DAZN pic.twitter.com/p3dVtQWfwl