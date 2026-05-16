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Coco Gauff, après sa défaite contre Svitolina‐Monfils : « J’espère te retrouver en finale à Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 09/05/2026 -

Coco Gauff a été battue pour la deuxième année consé­cu­tive en finale du WTA 1000 de Rome (6−4, 6–7[3], 6–2), cette fois par Elina Svitolina. 

Lors de la céré­monie de remise des prix, la 4e joueuse mondiale a rendu un bel homme à l’Ukrainienne.

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Elina. Encore une fois, ce fut un match très disputé entre nous. Je me suis retrouvée du côté des perdantes, mais j’espère pouvoir renverser la tendance un de ces jours. Tu as réalisé un tournoi incroyable. Tu as disputé de nombreux matchs épiques contre de grandes joueuses. Félicitations à toi et à ton équipe. Tu es toujours très sympa­thique, sur le court comme en dehors. J’espère te retrouver en finale à Roland‐Garros. »

Publié le samedi 16 mai 2026 à 21:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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