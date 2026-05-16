Coco Gauff a été battue pour la deuxième année consé­cu­tive en finale du WTA 1000 de Rome (6−4, 6–7[3], 6–2), cette fois par Elina Svitolina.

Lors de la céré­monie de remise des prix, la 4e joueuse mondiale a rendu un bel homme à l’Ukrainienne.

Coco Gauff after losing to Svitolina in Rome final



“First I want to congra­tu­late Elina. Another tough battle between us. I’m on the other side but hope­fully one of these days I can get over that. You had an incre­dible tour­na­ment. A lot of long matches against great players.… pic.twitter.com/Eaq3hyrHgw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2026

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Elina. Encore une fois, ce fut un match très disputé entre nous. Je me suis retrouvée du côté des perdantes, mais j’espère pouvoir renverser la tendance un de ces jours. Tu as réalisé un tournoi incroyable. Tu as disputé de nombreux matchs épiques contre de grandes joueuses. Félicitations à toi et à ton équipe. Tu es toujours très sympa­thique, sur le court comme en dehors. J’espère te retrouver en finale à Roland‐Garros. »