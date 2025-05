Lors des inter­views d’après‐match sur le court, les ques­tions s’éloignent parfois du tennis.

Après sa victoire contre la Mirra Andreeva (7e mondiale) en quarts de finale du WTA 1000 de Rome (6−4, 7–6[5]), sa quatrième en quatre matchs face à la prodige russe, la numéro 3 mondiale a été inter­rogée sur ses pâtes préfé­rées. Un sujet évidem­ment impor­tant pour le public italien.

« Les pâtes à la carbo­nara sont bonnes aussi. Mais les cacio e pepe sont excel­lentes. Je choi­si­rais le cacio e pepe. Je ne sais pas si vous êtes d’ac­cord. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez me huer, ce n’est pas grave », a lâché l’Américaine avec un sourire.

