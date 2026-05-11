Si le tournoi de Rome est connu pour être l’un des plus bruyants du circuit professionnel, on a atteint des sommets ce lundi. En plus d’un public parfois indiscipliné, des avions de chasse se sont en effet invités dans le ciel romain pendant de longues minutes.
Des conditions rares et spéciales auxquelles Coco Gauff a dû s’adapter pour battre difficilement sa compatriote, Iva Jovic (5−7, 7–5, 6–2). Interrogé à ce sujet en interview d’après match, Coco a préféré en rire.
« Je crois que je suis juste fière. Iva a très bien joué. Les conditions n’étaient pas faciles aujourd’hui. Il y avait du vent. Des avions passaient. Des téléphones sonnaient. Il se passait de tout. Mais je suis vraiment contente. Merci à mon équipe de m’avoir aidée. Ces mots d’encouragement m’ont vraiment aidée mentalement. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 16:33