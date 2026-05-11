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Coco Gauff, quali­fiée dans des condi­tions très spéciales : « Ce n’était pas facile. Il y avait du vent. Des avions passaient. Des télé­phones sonnaient. Tout se passait »

Par
Thomas S
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Si le tournoi de Rome est connu pour être l’un des plus bruyants du circuit profes­sionnel, on a atteint des sommets ce lundi. En plus d’un public parfois indis­ci­pliné, des avions de chasse se sont en effet invités dans le ciel romain pendant de longues minutes. 

Des condi­tions rares et spéciales auxquelles Coco Gauff a dû s’adapter pour battre diffi­ci­le­ment sa compa­triote, Iva Jovic (5−7, 7–5, 6–2). Interrogé à ce sujet en inter­view d’après match, Coco a préféré en rire. 

« Je crois que je suis juste fière. Iva a très bien joué. Les condi­tions n’étaient pas faciles aujourd’hui. Il y avait du vent. Des avions passaient. Des télé­phones sonnaient. Il se passait de tout. Mais je suis vrai­ment contente. Merci à mon équipe de m’avoir aidée. Ces mots d’encouragement m’ont vrai­ment aidée mentalement. »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 16:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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