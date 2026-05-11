Si le tournoi de Rome est connu pour être l’un des plus bruyants du circuit profes­sionnel, on a atteint des sommets ce lundi. En plus d’un public parfois indis­ci­pliné, des avions de chasse se sont en effet invités dans le ciel romain pendant de longues minutes.

Des condi­tions rares et spéciales auxquelles Coco Gauff a dû s’adapter pour battre diffi­ci­le­ment sa compa­triote, Iva Jovic (5−7, 7–5, 6–2). Interrogé à ce sujet en inter­view d’après match, Coco a préféré en rire.

« Je crois que je suis juste fière. Iva a très bien joué. Les condi­tions n’étaient pas faciles aujourd’hui. Il y avait du vent. Des avions passaient. Des télé­phones sonnaient. Il se passait de tout. Mais je suis vrai­ment contente. Merci à mon équipe de m’avoir aidée. Ces mots d’encouragement m’ont vrai­ment aidée mentalement. »