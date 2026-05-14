Au bord du préci­pice il y a quelques jours à l’oc­ca­sion du troi­sième tour face à Iva Jovic, où elle sauvé une balle de match sur le service de sa compa­triote, Coco Gauff revient de loin puis­qu’elle s’est quali­fiée pour la finale du WTA 1000 de Madrid, sa deuxième consécutive.

Impériale ce jeudi face à la Roumaine Sorana Cirstea (6−4, 6–3, en 1h15), l’Américain a fait part de son soula­ge­ment et de sa satis­fac­tion lors de la tradi­tion­nelle inter­view d’après match sur le court.

« J’ai pris du plaisir. Les deux premiers tours ont été diffi­ciles. Ce sont des matchs qu’il faut surmonter. J’étais à un point de l’éli­mi­na­tion et je suis main­te­nant en finale. Je suis vrai­ment recon­nais­sante. Je pense avoir appris un peu plus à chaque match. Je crois que ça s’est vu aujourd’hui (jeudi) », a déclaré Cori Gauff, qui affron­tera Iga Swiatek ou Elina Svitolina en finale ce samedi.