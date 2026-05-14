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Coco Gauff revient de très loin : « J’étais à un point de l’éli­mi­na­tion et je suis main­te­nant en finale »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 09/05/2026 -

Au bord du préci­pice il y a quelques jours à l’oc­ca­sion du troi­sième tour face à Iva Jovic, où elle sauvé une balle de match sur le service de sa compa­triote, Coco Gauff revient de loin puis­qu’elle s’est quali­fiée pour la finale du WTA 1000 de Madrid, sa deuxième consécutive.

Impériale ce jeudi face à la Roumaine Sorana Cirstea (6−4, 6–3, en 1h15), l’Américain a fait part de son soula­ge­ment et de sa satis­fac­tion lors de la tradi­tion­nelle inter­view d’après match sur le court. 

« J’ai pris du plaisir. Les deux premiers tours ont été diffi­ciles. Ce sont des matchs qu’il faut surmonter. J’étais à un point de l’éli­mi­na­tion et je suis main­te­nant en finale. Je suis vrai­ment recon­nais­sante. Je pense avoir appris un peu plus à chaque match. Je crois que ça s’est vu aujourd’hui (jeudi) », a déclaré Cori Gauff, qui affron­tera Iga Swiatek ou Elina Svitolina en finale ce samedi. 

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 18:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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