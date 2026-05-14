Au bord du précipice il y a quelques jours à l’occasion du troisième tour face à Iva Jovic, où elle sauvé une balle de match sur le service de sa compatriote, Coco Gauff revient de loin puisqu’elle s’est qualifiée pour la finale du WTA 1000 de Madrid, sa deuxième consécutive.
Impériale ce jeudi face à la Roumaine Sorana Cirstea (6−4, 6–3, en 1h15), l’Américain a fait part de son soulagement et de sa satisfaction lors de la traditionnelle interview d’après match sur le court.
« J’ai pris du plaisir. Les deux premiers tours ont été difficiles. Ce sont des matchs qu’il faut surmonter. J’étais à un point de l’élimination et je suis maintenant en finale. Je suis vraiment reconnaissante. Je pense avoir appris un peu plus à chaque match. Je crois que ça s’est vu aujourd’hui (jeudi) », a déclaré Cori Gauff, qui affrontera Iga Swiatek ou Elina Svitolina en finale ce samedi.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 18:13