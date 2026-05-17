Si elle a fait preuve d’une grande classe lors de la céré­monie de remise des trophées après sa défaite face à Elina Svitolina en finale du WTA 1000 de Rome, Coco Gauff a ensuite confié, avec humour, à quel point ce genre de moment peut être diffi­cile à vivre après une telle désillusion.

« Mes 5 films d’horreur préférés : 1. Assister à la céré­monie de remise des trophées après avoir perdu. 2. Parler après avoir perdu. 3. Sourire avec son trophée de fina­liste. 4. Assister à la céré­monie de remise des trophées quand on perd. 5. La céré­monie après avoir perdu. Et avant que les articles de fond ne sortent… C’est une blague et je souris en écri­vant ça, j’ai trouvé ça drôle. À ne pas prendre au sérieux lol avant que les gens sans humour ne s’énervent », a plai­santé la 4e joueuse mondiale sur Instagram.

Coco Gauff on IG after losing to Elina Svitolina in the Rome final



😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/JeoDSCmkpe — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2026

Tout sportif peut comprendre Coco.