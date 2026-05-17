Accueil WTA WTA - Rome

Coco Gauff se lâche après sa défaite en finale contre Svitolina : « Avant que les gens sans humour ne s’énervent, ceci est une blague et je souris en écri­vant ça »

Par
Baptiste Mulatier
-
2247

Si elle a fait preuve d’une grande classe lors de la céré­monie de remise des trophées après sa défaite face à Elina Svitolina en finale du WTA 1000 de Rome, Coco Gauff a ensuite confié, avec humour, à quel point ce genre de moment peut être diffi­cile à vivre après une telle désillusion.

« Mes 5 films d’horreur préférés : 1. Assister à la céré­monie de remise des trophées après avoir perdu. 2. Parler après avoir perdu. 3. Sourire avec son trophée de fina­liste. 4. Assister à la céré­monie de remise des trophées quand on perd. 5. La céré­monie après avoir perdu. Et avant que les articles de fond ne sortent… C’est une blague et je souris en écri­vant ça, j’ai trouvé ça drôle. À ne pas prendre au sérieux lol avant que les gens sans humour ne s’énervent », a plai­santé la 4e joueuse mondiale sur Instagram.

Tout sportif peut comprendre Coco. 

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥