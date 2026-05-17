Si elle a fait preuve d’une grande classe lors de la cérémonie de remise des trophées après sa défaite face à Elina Svitolina en finale du WTA 1000 de Rome, Coco Gauff a ensuite confié, avec humour, à quel point ce genre de moment peut être difficile à vivre après une telle désillusion.
« Mes 5 films d’horreur préférés : 1. Assister à la cérémonie de remise des trophées après avoir perdu. 2. Parler après avoir perdu. 3. Sourire avec son trophée de finaliste. 4. Assister à la cérémonie de remise des trophées quand on perd. 5. La cérémonie après avoir perdu. Et avant que les articles de fond ne sortent… C’est une blague et je souris en écrivant ça, j’ai trouvé ça drôle. À ne pas prendre au sérieux lol avant que les gens sans humour ne s’énervent », a plaisanté la 4e joueuse mondiale sur Instagram.
Coco Gauff on IG after losing to Elina Svitolina in the Rome final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2026
😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/JeoDSCmkpe
Tout sportif peut comprendre Coco.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 11:27