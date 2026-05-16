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Coco Gauff très méfiante avant d’af­fronter Elina Svitolina en finale : « J’ai perdu contre elle plusieurs fois cette année. Je qu’elle ne lâchera rien »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 09/05/2026 -

Finaliste en titre sur le WTA 1000 de Rome où elle s’était inclinée l’année dernière contre la locale, Jasmine Paolini, Coco Gauff aura à coeur de remporter le titre, ce samedi, face à Elina Svitolina.

L’Américaine aura en plus une double moti­va­tion puis­qu’elle déjà inclinée à deux reprises contre l’Ukrainienne en 2026 (en quarts de finale de l’Open d’Australie et en demi‐finales du tournoi de Dubaï). Il y a donc un parfum de revanche dans l’air même si Coco reste très méfiante. 

« Elle se déplace bien. J’ai perdu contre elle plusieurs fois cette année. Je sais donc que les échanges seront longs et qu’elle ne lâchera rien. Je pense qu’elle joue très bien sur terre battue aussi. Ce sera donc une finale de grande qualité. »

Publié le samedi 16 mai 2026 à 12:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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