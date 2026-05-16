Finaliste en titre sur le WTA 1000 de Rome où elle s’était inclinée l’année dernière contre la locale, Jasmine Paolini, Coco Gauff aura à coeur de remporter le titre, ce samedi, face à Elina Svitolina.

L’Américaine aura en plus une double moti­va­tion puis­qu’elle déjà inclinée à deux reprises contre l’Ukrainienne en 2026 (en quarts de finale de l’Open d’Australie et en demi‐finales du tournoi de Dubaï). Il y a donc un parfum de revanche dans l’air même si Coco reste très méfiante.

« Elle se déplace bien. J’ai perdu contre elle plusieurs fois cette année. Je sais donc que les échanges seront longs et qu’elle ne lâchera rien. Je pense qu’elle joue très bien sur terre battue aussi. Ce sera donc une finale de grande qualité. »