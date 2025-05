Rivalité bien connue sur le circuit WTA, Danielle Collins et Iga Swiatek ont toujours du mal à se supporter. Si chacune de leurs rencontres donnent lieu à des poignées de mains glaciales, l’Américaine, nouvelle bête noire de la Polonaise, n’a pas souhaité s’éter­niser sur le sujet en inter­view d’après match à Rome. Mais lorsque le nom de la numéro 2 mondiale lui est prononcé, on sent que l’at­mo­sphère se tend.

« On connait tous mon point de vue sur certains points. […] Je n’es­saie pas d’in­ter­venir sur les aspects de son jeu ni de criti­quer ce qu’elle fait. Ce n’est pas le moment de le faire. Ma prio­rité était d’être régu­lière dans mes coups. »