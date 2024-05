Ce lundi, Cori Gauff affron­tera Paula Badosa en huitième de finale du WTA 1000 de Rome. Un match forcé­ment spécial pour l’Espagnole qui n’a plus atteint ce stade de la compé­ti­tion depuis ses pépins physiques au dos de la saison dernière.

En confé­rence de presse, la numéro trois mondiale est revenue sur la rela­tion qu’elle entre­tient avec sa future adversaire.

« Paula et moi, nous ne sommes pas des amies proches, parce que nous sommes à des moments diffé­rents de nos carrières et de nos vies, mais nous sommes amicales l’une envers l’autre. Je pense que c’est une gentille fille. Elle a toujours été gentille. Je crois qu’elle a 25 ans, soit cinq ans d’écart avec moi. Nous ne serons jamais des amies proches, mais je suis amie avec elle en tournée. Je l’en­cou­rage toujours. Ce sera diffi­cile de jouer contre elle. C’est un match diffi­cile pour moi. Je pense qu’elle revient à son meilleur niveau. Elle était numéro 2 mondiale et jouait bien. Elle est toujours dange­reuse, quelle que soit l’évo­lu­tion des dernières semaines. »