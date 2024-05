Opposée ce jeudi à Iga Swiatek en demi‐finales du WTA 1000 de Rome, Cori Gauff pour­rait envoyer un sacré message en s’of­frant la numéro 1 mondiale et joueuse en forme du moment à quelques jours de Roland‐Garros. De plus, la jeune améri­caine pour­rait se rappro­cher dange­reu­se­ment de la seconde place d’Aryna Sabalenka au clas­se­ment WTA.

Questionnée sur cette pers­pec­tive, la tenante du titre à l’US Open n’a pas fait preuve d’en enthou­siasme débordant.

« Je n’ai jamais été une adepte du clas­se­ment. Être numéro deux mondiale serait vrai­ment cool et un honneur, mais je me concentre plus sur les tour­nois. Je veux avoir le plus de trophées possibles dans mon armoire et le clas­se­ment viendra avec. Je pense que la première place serait vrai­ment spéciale, mais honnê­te­ment, entre la deuxième et la troi­sième place, c’est un peu la même chose pour moi. »