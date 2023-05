En diffi­culté lors de ce début de saison de terre battue (éliminée dès les huitièmes de finale à Stuttgart et au troi­sième tour à Madrid), Cori Gauff, fina­liste en titre à Roland‐Garros, va devoir passer la vitesse supé­rieure si elle ne veut pas connaître une grosse désillu­sion à Paris.

Et cela passe forcé­ment par un bon parcours sur le WTA 1000 de Rome où elle s’est présentée en confé­rence de presse avec des mots assez forts concer­nant ses récentes prestations.

« Je suis arrivée à un point où je me dis que je ne mérite pas d’avoir autant d’at­tentes. Je dois juste travailler dur, sans attendre un résultat immé­diat. Je veux m’amuser davan­tage et ne pas trop penser à l’avenir. Je sais qu’à Roland‐Garros j’aurai un énorme chal­lenge avec la défense de ma posi­tion de fina­liste, mais là j’ai une belle oppor­tu­nité de reprendre confiance. Je me vois prête à revenir au meilleur niveau. »