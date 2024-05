Qualifiée en demi‐finale du WTA 1000 de Rome après sa victoire contre la Chinoise Zheng (7−6, 6–1), Cori Gauff affron­tera l’im­pres­sion­nante Iga Swiatek ce vendredi.

Une adver­saire contre laquelle elle a rare­ment trouvé la solu­tion, avec un bilan d’une victoire pour neuf défaites. Dans des propos relayés par Ubitennis, la numéro trois mondiale croit pour­tant en ses chances de prendre le meilleur sur sa rivale.

« Chaque fois que j’ai joué contre elle ces deux dernières années, cela me semblait nouveau, comme si cela pouvait être un nouveau départ. La première fois que nous nous sommes affron­tées, c’était ici, en 2021, cela semble si loin main­teant. Et la dernière fois que nous nous sommes affron­tées, c’était lors des WTA Finals. Encore une fois, cela semble si loin. Cependant, je suis une joueuse très diffé­rente de la saison dernière où elle m’avait battue à Roland‐Garros (en finale), et j’ar­rive avec beau­coup de confiance. Quel que soit le résultat, je reste fière de la façon dont j’ai pu réaliser mon tournoi, surtout si je joue à nouveau comme ça. »