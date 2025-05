Victorieuse en deux sets (6−1, 7–5) contre la cham­pionne en titre Iga Swiatek au WTA 1000 de Rome, Danielle Collins s’est confiée en inter­view d’après match sur sa chance de prati­quer le tennis depuis son plus jeune âge, un sport très coûteux selon elle.

Collins on how tennis has shaped her after beating Iga Swiatek in Rome



“Coming from a humble begin­ning, it’s hard getting into tennis. Tennis is an expen­sive sport. My parents did every­thing for me. They worked double jobs to be able to fund this.” 🥹



