Si Danielle Collins a bien célébré sa victoire contre Iga Swiatek au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, l’Américaine a ensuite pris une douche froide. Interrogée sur T2, celle qui pensait être féli­citée davan­tage pour sa belle perfor­mance, s’est étonnée de voir la majeure partie des réac­tions s’at­tarder sur le mauvais jeu de la Polonaise.

« J’ai trouvé que j’avais très bien joué contre Iga. Je n’ai pas eu beau­coup de crédit après le match, bien sûr. On a plutôt parlé de la médio­crité de son jeu et de tout le reste. Cela peut rendre diffi­cile la célé­bra­tion de la victoire lorsque vous avez l’im­pres­sion d’avoir joué un bon match et que vous vous retrouvez avec un senti­ment d’im­puis­sance, mais peu importe. J’étais contente, mais ce n’était pas aussi amusant que je l’ima­gi­nais (rires). »