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Elina Svitolina‐Monfils, après sa grande victoire contre Elena Rybakina : « Après avoir donné nais­sance à notre magni­fique petite fille Skaï, c’est vrai­ment spécial pour moi de vivre ce genre de moments sur le court »

Par
Thomas S
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Elina Svitolina tient enfin sa victoire réfé­rence en 2026.

Après s’être incliné contre Aryna Sabalenka en demi‐finales de l’Open d’Australie et face à Elena Rybakina au même stade sur le WTA 1000 d’Indian Wells, l’Ukrainienne a pris sa revanche sur cette dernière en la domi­nant en trois sets en quarts de finale du tournoi de Rome (2−6, 6–4, 6–4).

Un succès de pres­tige pour la femme de Gaël Monfils qui va désor­mais devoir se frotter à Iga Swiatek, en grande forme dans la capi­tale italienne. Mais avant de penser à cela, Elina a tenu à savourer. 

« Après avoir donné nais­sance à notre magni­fique petite fille Skaï, c’est vrai­ment spécial pour moi de vivre ce genre de moments sur le court. Revenir dans le top 10, disputer de grands matchs et les remporter me procure un senti­ment incroyable et vrai­ment précieux qui me donne envie de conti­nuer et d’aller encore plus loin », a déclaré Svitolina lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 14:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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