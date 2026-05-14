Elina Svitolina tient enfin sa victoire réfé­rence en 2026.

Après s’être incliné contre Aryna Sabalenka en demi‐finales de l’Open d’Australie et face à Elena Rybakina au même stade sur le WTA 1000 d’Indian Wells, l’Ukrainienne a pris sa revanche sur cette dernière en la domi­nant en trois sets en quarts de finale du tournoi de Rome (2−6, 6–4, 6–4).

Un succès de pres­tige pour la femme de Gaël Monfils qui va désor­mais devoir se frotter à Iga Swiatek, en grande forme dans la capi­tale italienne. Mais avant de penser à cela, Elina a tenu à savourer.

« Après avoir donné nais­sance à notre magni­fique petite fille Skaï, c’est vrai­ment spécial pour moi de vivre ce genre de moments sur le court. Revenir dans le top 10, disputer de grands matchs et les remporter me procure un senti­ment incroyable et vrai­ment précieux qui me donne envie de conti­nuer et d’aller encore plus loin », a déclaré Svitolina lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.