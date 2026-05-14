Elina Svitolina tient enfin sa victoire référence en 2026.
Après s’être incliné contre Aryna Sabalenka en demi‐finales de l’Open d’Australie et face à Elena Rybakina au même stade sur le WTA 1000 d’Indian Wells, l’Ukrainienne a pris sa revanche sur cette dernière en la dominant en trois sets en quarts de finale du tournoi de Rome (2−6, 6–4, 6–4).
Un succès de prestige pour la femme de Gaël Monfils qui va désormais devoir se frotter à Iga Swiatek, en grande forme dans la capitale italienne. Mais avant de penser à cela, Elina a tenu à savourer.
« Après avoir donné naissance à notre magnifique petite fille Skaï, c’est vraiment spécial pour moi de vivre ce genre de moments sur le court. Revenir dans le top 10, disputer de grands matchs et les remporter me procure un sentiment incroyable et vraiment précieux qui me donne envie de continuer et d’aller encore plus loin », a déclaré Svitolina lors de l’interview d’après match sur le court.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 14:35