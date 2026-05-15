Elina Svitolina adore le tournoi de Rome.

Double lauréate du tournoi en 2017 et 2018, l’Ukrainienne a frappé fort sur cette édition 2026 en élimi­nant, coup sur coup, la deuxième joueuse mondiale, Elena Rybakina, et la troi­sième, Iga Swiatek.

Vainqueur en trois manches de la Polonaise (6−4, 2–6, 6–2), Svitolina va désor­mais s’at­ta­quer à la quatrième au clas­se­ment WTA, Coco Gauff, impé­riale en demi‐finales face à Cirstea.

Mais comme elle l’a précisé en confé­rence de presse, elle n’a abso­lu­ment rien à perdre. Une manière de mettre toute la pres­sion sur les épaules de l’Américaine.

« Remporter ce trophée signi­fie­rait tout pour moi. Mais j’es­saie de ne pas me mettre la pres­sion. Je n’ai vrai­ment rien à perdre. Surtout après mon retour à la compé­ti­tion suite à mon accou­che­ment, après tout ce parcours, je n’au­rais jamais osé rêver de jouer à un tel niveau, de battre et de défier les meilleures joueuses, d’avoir une chance de disputer les demi‐finales et la finale. Oui, je ne pouvais pas rêver d’une meilleure année. »