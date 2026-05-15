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Elina Svitolina‐Monfils prévient Coco Gauff avant de l’af­fronter en finale : « Je n’ai vrai­ment rien à perdre »

Par
Thomas S
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Elina Svitolina adore le tournoi de Rome. 

Double lauréate du tournoi en 2017 et 2018, l’Ukrainienne a frappé fort sur cette édition 2026 en élimi­nant, coup sur coup, la deuxième joueuse mondiale, Elena Rybakina, et la troi­sième, Iga Swiatek. 

Vainqueur en trois manches de la Polonaise (6−4, 2–6, 6–2), Svitolina va désor­mais s’at­ta­quer à la quatrième au clas­se­ment WTA, Coco Gauff, impé­riale en demi‐finales face à Cirstea.

Mais comme elle l’a précisé en confé­rence de presse, elle n’a abso­lu­ment rien à perdre. Une manière de mettre toute la pres­sion sur les épaules de l’Américaine. 

« Remporter ce trophée signi­fie­rait tout pour moi. Mais j’es­saie de ne pas me mettre la pres­sion. Je n’ai vrai­ment rien à perdre. Surtout après mon retour à la compé­ti­tion suite à mon accou­che­ment, après tout ce parcours, je n’au­rais jamais osé rêver de jouer à un tel niveau, de battre et de défier les meilleures joueuses, d’avoir une chance de disputer les demi‐finales et la finale. Oui, je ne pouvais pas rêver d’une meilleure année. »

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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