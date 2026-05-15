Elina Svitolina adore le tournoi de Rome.
Double lauréate du tournoi en 2017 et 2018, l’Ukrainienne a frappé fort sur cette édition 2026 en éliminant, coup sur coup, la deuxième joueuse mondiale, Elena Rybakina, et la troisième, Iga Swiatek.
Vainqueur en trois manches de la Polonaise (6−4, 2–6, 6–2), Svitolina va désormais s’attaquer à la quatrième au classement WTA, Coco Gauff, impériale en demi‐finales face à Cirstea.
Mais comme elle l’a précisé en conférence de presse, elle n’a absolument rien à perdre. Une manière de mettre toute la pression sur les épaules de l’Américaine.
« Remporter ce trophée signifierait tout pour moi. Mais j’essaie de ne pas me mettre la pression. Je n’ai vraiment rien à perdre. Surtout après mon retour à la compétition suite à mon accouchement, après tout ce parcours, je n’aurais jamais osé rêver de jouer à un tel niveau, de battre et de défier les meilleures joueuses, d’avoir une chance de disputer les demi‐finales et la finale. Oui, je ne pouvais pas rêver d’une meilleure année. »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 16:16