La rési­lience dont fait preuve Elina est remar­quable. Face à Iga, elle a encore réalisé une perfor­mance plus qu’ef­fi­cace. Son expé­rience et au final son mental plus que stable lui a permis de sortir la Polonaise en trois manches et de s’of­frir une finale face à Coco Gauff. Plus le temps passs, plus l’épouse de Monfils semble usé et abusé de sa formi­dable expérience.

Elle est en finale !

À Rome.

8 ans après son doublé.

Et en se mangeant et Rybakina, et Swiatek, les n°2 et 3.



Svitolina peut être fière.

Elle est devenue une joueuse de contre infer­nale.



Mais quelle incons­tance de Swiatek !

50 fautes, et toujours ce senti­ment de préci­pi­ta­tion. pic.twitter.com/tAMslw7zmr — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 14, 2026

Avant d’aller défier l’Américaine, Elina est plutôt confiante. Ce sera leur 6ème confron­ta­tion, et l’Ukrainienne mène 3 à 2.

« C’est incroyable… la sensa­tion est tout simple­ment irréelle d’être de retour ici en finale après tant d’années. C’est une sensa­tion telle­ment formi­dable de le faire de cette manière si excep­tion­nelle, je trouve. Face à Coco, j’ai défi­ni­ti­ve­ment un plan de jeu. Pas exac­te­ment main­te­nant, mais je l’aurai. Nous avons joué de nombreuses fois. Ce n’est pas une surprise. Nous savons toutes les deux comment nous menons le combat. Notre dernier match était quelque chose d’exceptionnel. Je vais le revoir pour trouver pour valider certains choix tactiques »