Accueil WTA WTA - Rome

Elina Svitolina, opposée à Coco Gauff en finale : « J’ai un plan. Notre dernier match était quelque chose d’exceptionnel. Je vais le revoir pour valider certains choix tactiques »

Par
Jean Muller
-
409

La rési­lience dont fait preuve Elina est remar­quable. Face à Iga, elle a encore réalisé une perfor­mance plus qu’ef­fi­cace. Son expé­rience et au final son mental plus que stable lui a permis de sortir la Polonaise en trois manches et de s’of­frir une finale face à Coco Gauff. Plus le temps passs, plus l’épouse de Monfils semble usé et abusé de sa formi­dable expérience. 

Avant d’aller défier l’Américaine, Elina est plutôt confiante. Ce sera leur 6ème confron­ta­tion, et l’Ukrainienne mène 3 à 2.

« C’est incroyable… la sensa­tion est tout simple­ment irréelle d’être de retour ici en finale après tant d’années. C’est une sensa­tion telle­ment formi­dable de le faire de cette manière si excep­tion­nelle, je trouve. Face à Coco, j’ai défi­ni­ti­ve­ment un plan de jeu. Pas exac­te­ment main­te­nant, mais je l’aurai. Nous avons joué de nombreuses fois. Ce n’est pas une surprise. Nous savons toutes les deux comment nous menons le combat. Notre dernier match était quelque chose d’exceptionnel. Je vais le revoir pour trouver pour valider certains choix tactiques »

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 10:52

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥