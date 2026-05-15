La résilience dont fait preuve Elina est remarquable. Face à Iga, elle a encore réalisé une performance plus qu’efficace. Son expérience et au final son mental plus que stable lui a permis de sortir la Polonaise en trois manches et de s’offrir une finale face à Coco Gauff. Plus le temps passs, plus l’épouse de Monfils semble usé et abusé de sa formidable expérience.
Elle est en finale !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 14, 2026
À Rome.
8 ans après son doublé.
Et en se mangeant et Rybakina, et Swiatek, les n°2 et 3.
Svitolina peut être fière.
Elle est devenue une joueuse de contre infernale.
Mais quelle inconstance de Swiatek !
50 fautes, et toujours ce sentiment de précipitation. pic.twitter.com/tAMslw7zmr
Avant d’aller défier l’Américaine, Elina est plutôt confiante. Ce sera leur 6ème confrontation, et l’Ukrainienne mène 3 à 2.
« C’est incroyable… la sensation est tout simplement irréelle d’être de retour ici en finale après tant d’années. C’est une sensation tellement formidable de le faire de cette manière si exceptionnelle, je trouve. Face à Coco, j’ai définitivement un plan de jeu. Pas exactement maintenant, mais je l’aurai. Nous avons joué de nombreuses fois. Ce n’est pas une surprise. Nous savons toutes les deux comment nous menons le combat. Notre dernier match était quelque chose d’exceptionnel. Je vais le revoir pour trouver pour valider certains choix tactiques »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 10:52