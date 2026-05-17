En confé­rence de presse après sa superbe victoire face à Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Rome (6−4, 6–7 [3], 6–2), syno­nyme de 20e titre en carrière, Elina Svitolina s’est confiée sur la réac­tion de son mari, Gaël Monfils, forcé­ment très ému après ce sacre.

« Je lui ai parlé juste avant la céré­monie. Il était tout simple­ment très heureux, très fier de l’ef­fort fourni. Il sait à quel point cela compte pour moi de gagner ici, de remporter mon 20e titre. Je voulais vrai­ment, avant de mettre un terme à ma carrière, atteindre un chiffre rond, fran­chir ce cap des 20 titres. Il a regardé tous les matchs cette semaine. Après une défaite précoce à Madrid, ça n’a certai­ne­ment pas été des jours faciles pour moi. Il me dit toujours que j’adore jouer ici à Rome, alors qu’il faut juste y aller. Je pense qu’il est très fier et heureux de la façon dont je me suis comporté sur le court. »

Le couple Monfils peut désor­mais se tourner vers un Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) très spécial puisque Gaël y fera ses adieux, tandis qu’Elina visera un premier titre en Grand Chelem.