En conférence de presse après sa superbe victoire face à Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Rome (6−4, 6–7 [3], 6–2), synonyme de 20e titre en carrière, Elina Svitolina s’est confiée sur la réaction de son mari, Gaël Monfils, forcément très ému après ce sacre.
« Je lui ai parlé juste avant la cérémonie. Il était tout simplement très heureux, très fier de l’effort fourni. Il sait à quel point cela compte pour moi de gagner ici, de remporter mon 20e titre. Je voulais vraiment, avant de mettre un terme à ma carrière, atteindre un chiffre rond, franchir ce cap des 20 titres. Il a regardé tous les matchs cette semaine. Après une défaite précoce à Madrid, ça n’a certainement pas été des jours faciles pour moi. Il me dit toujours que j’adore jouer ici à Rome, alors qu’il faut juste y aller. Je pense qu’il est très fier et heureux de la façon dont je me suis comporté sur le court. »
Le couple Monfils peut désormais se tourner vers un Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) très spécial puisque Gaël y fera ses adieux, tandis qu’Elina visera un premier titre en Grand Chelem.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 10:29