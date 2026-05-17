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Elina Svitolina sur la réac­tion de son mari, Gaël Monfils : « Je lui ai parlé juste avant la céré­monie de remise des prix et je l’ai senti très fier. Il sait à quel point cela compte pour moi »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa superbe victoire face à Coco Gauff en finale du WTA 1000 de Rome (6−4, 6–7 [3], 6–2), syno­nyme de 20e titre en carrière, Elina Svitolina s’est confiée sur la réac­tion de son mari, Gaël Monfils, forcé­ment très ému après ce sacre.

« Je lui ai parlé juste avant la céré­monie. Il était tout simple­ment très heureux, très fier de l’ef­fort fourni. Il sait à quel point cela compte pour moi de gagner ici, de remporter mon 20e titre. Je voulais vrai­ment, avant de mettre un terme à ma carrière, atteindre un chiffre rond, fran­chir ce cap des 20 titres. Il a regardé tous les matchs cette semaine. Après une défaite précoce à Madrid, ça n’a certai­ne­ment pas été des jours faciles pour moi. Il me dit toujours que j’adore jouer ici à Rome, alors qu’il faut juste y aller. Je pense qu’il est très fier et heureux de la façon dont je me suis comporté sur le court. »

Le couple Monfils peut désor­mais se tourner vers un Roland‐Garros (24 mai au 7 juin) très spécial puisque Gaël y fera ses adieux, tandis qu’Elina visera un premier titre en Grand Chelem. 

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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