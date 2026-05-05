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Énorme forfait à Rome, la récente lauréate du tournoi de Madrid se retire

Par
Thomas S
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Quelques jours après avoir décroché le plus beau titre de sa carrière sur le WTA 1000 de Madrid, Marta Kostyuk, dans un message publié sur son compte Instagram, a annoncé son forfait pour le tournoi de Rome.

Blessée au niveau de la hanche, l’Ukrainienne a décidé de jouer la carte de la prudence à moins de trois semaines du début de Roland‐Garros. 

« Ça fait mal. Après la meilleure période de ma carrière, j’avais hâte d’aller à Rome. Mais parfois, le corps en décide autre­ment, et ces derniers jours, j’ai dû faire face à un problème à la hanche. Ma cheville n’étant toujours pas complè­te­ment remise, ce n’est tout simple­ment pas raison­nable de conti­nuer à forcer pour l’instant, donc je ne parti­ci­perai pas à la compé­ti­tion là‐bas cette année. C’est ce qui rend la déci­sion encore plus diffi­cile, car c’est un endroit très spécial pour moi. Les fans, l’am­biance, et oui… la nour­ri­ture. J’ai vécu des moments incroyables ici, et j’adore toujours y revenir. Je suis triste de manquer ça, mais on se reverra l’année prochaine. Il est main­te­nant temps de récu­pérer et de me préparer pour Paris. Merci pour tout votre soutien. »

Un coup dur pour les orga­ni­sa­teurs même si les stars du circuit comme Sabalenka, Swiatek et Gauff sont bien présentes dans la capi­tale italienne. 

Publié le mardi 5 mai 2026 à 13:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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