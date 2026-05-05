Quelques jours après avoir décroché le plus beau titre de sa carrière sur le WTA 1000 de Madrid, Marta Kostyuk, dans un message publié sur son compte Instagram, a annoncé son forfait pour le tournoi de Rome.
Blessée au niveau de la hanche, l’Ukrainienne a décidé de jouer la carte de la prudence à moins de trois semaines du début de Roland‐Garros.
« Ça fait mal. Après la meilleure période de ma carrière, j’avais hâte d’aller à Rome. Mais parfois, le corps en décide autrement, et ces derniers jours, j’ai dû faire face à un problème à la hanche. Ma cheville n’étant toujours pas complètement remise, ce n’est tout simplement pas raisonnable de continuer à forcer pour l’instant, donc je ne participerai pas à la compétition là‐bas cette année. C’est ce qui rend la décision encore plus difficile, car c’est un endroit très spécial pour moi. Les fans, l’ambiance, et oui… la nourriture. J’ai vécu des moments incroyables ici, et j’adore toujours y revenir. Je suis triste de manquer ça, mais on se reverra l’année prochaine. Il est maintenant temps de récupérer et de me préparer pour Paris. Merci pour tout votre soutien. »
Un coup dur pour les organisateurs même si les stars du circuit comme Sabalenka, Swiatek et Gauff sont bien présentes dans la capitale italienne.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 13:53