Quelques jours après avoir décroché le plus beau titre de sa carrière sur le WTA 1000 de Madrid, Marta Kostyuk, dans un message publié sur son compte Instagram, a annoncé son forfait pour le tournoi de Rome.

Blessée au niveau de la hanche, l’Ukrainienne a décidé de jouer la carte de la prudence à moins de trois semaines du début de Roland‐Garros.

« Ça fait mal. Après la meilleure période de ma carrière, j’avais hâte d’aller à Rome. Mais parfois, le corps en décide autre­ment, et ces derniers jours, j’ai dû faire face à un problème à la hanche. Ma cheville n’étant toujours pas complè­te­ment remise, ce n’est tout simple­ment pas raison­nable de conti­nuer à forcer pour l’instant, donc je ne parti­ci­perai pas à la compé­ti­tion là‐bas cette année. C’est ce qui rend la déci­sion encore plus diffi­cile, car c’est un endroit très spécial pour moi. Les fans, l’am­biance, et oui… la nour­ri­ture. J’ai vécu des moments incroyables ici, et j’adore toujours y revenir. Je suis triste de manquer ça, mais on se reverra l’année prochaine. Il est main­te­nant temps de récu­pérer et de me préparer pour Paris. Merci pour tout votre soutien. »

Un coup dur pour les orga­ni­sa­teurs même si les stars du circuit comme Sabalenka, Swiatek et Gauff sont bien présentes dans la capi­tale italienne.