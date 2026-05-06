Alors que la décla­ra­tion d’Aryna Sabalenka sur un poten­tiel boycott des Grands Chelem de la part des meilleurs joueurs du circuit fait énor­mé­ment parler, Elena Rybakina veut aller encore plus loin.

Interrogée en confé­rence de presse à Rome, la joueuse kaza­khs­ta­naise, prête à faire « grève » en cas de consensus entre les joueurs, a fait part d’une autre préoc­cu­pa­tion finan­cière : celle des diffé­rents impôts et taxes.

« Il y a eu tant de situa­tions par le passé où les joueuses auraient pu s’unir et boycotter, mais cela ne s’est jamais produit. Honnêtement, je ne sais pas. Si la majo­rité dit « on boycotte, on ne joue pas », alors bien sûr, je suis partante. Ce n’est pas un problème. J’ai l’im­pres­sion que les amélio­ra­tions dont nous avons besoin ne concernent pas seule­ment les tour­nois du Grand Chelem et ne se limitent pas à l’aug­men­ta­tion des gains. Beaucoup de gens ne savent pas que les taxes sont très élevées. Même si vous gagnez plus d’argent, vous le donnez presque entiè­re­ment aux impôts. C’est un autre sujet. C’est diffi­cile de se prononcer sur le boycott. Comme je l’ai dit, nous avons eu diffé­rents problèmes au fil des ans. Pour l’instant, les joueuses ne se sont jamais vrai­ment mobi­li­sées pour obtenir des changements. »