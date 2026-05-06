Alors que la déclaration d’Aryna Sabalenka sur un potentiel boycott des Grands Chelem de la part des meilleurs joueurs du circuit fait énormément parler, Elena Rybakina veut aller encore plus loin.
Interrogée en conférence de presse à Rome, la joueuse kazakhstanaise, prête à faire « grève » en cas de consensus entre les joueurs, a fait part d’une autre préoccupation financière : celle des différents impôts et taxes.
« Il y a eu tant de situations par le passé où les joueuses auraient pu s’unir et boycotter, mais cela ne s’est jamais produit. Honnêtement, je ne sais pas. Si la majorité dit « on boycotte, on ne joue pas », alors bien sûr, je suis partante. Ce n’est pas un problème. J’ai l’impression que les améliorations dont nous avons besoin ne concernent pas seulement les tournois du Grand Chelem et ne se limitent pas à l’augmentation des gains. Beaucoup de gens ne savent pas que les taxes sont très élevées. Même si vous gagnez plus d’argent, vous le donnez presque entièrement aux impôts. C’est un autre sujet. C’est difficile de se prononcer sur le boycott. Comme je l’ai dit, nous avons eu différents problèmes au fil des ans. Pour l’instant, les joueuses ne se sont jamais vraiment mobilisées pour obtenir des changements. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 12:12