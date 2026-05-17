Grâce à sa victoire contre Coco Gauff en finale samedi soir à Rome (6−4, 6–7[3], 6–2), Elina Svitolina a remporté le 20e titre de sa carrière, le plus marquant depuis son accou­che­ment en 2022.

Son mari, Gaël Monfils, n’a pas tardé à réagir. Le Français a adressé un magni­fique message à son épouse sur Instagram pour saluer ce troi­sième titre dans la capi­tale italienne.

« Huit ans. Huit ans pour remonter au sommet d’un WTA 1000. Quelle saison, quelle semaine, quelle joueuse ! Mais surtout, quelle femme ! Une maman incroyable pour Skaï, une athlète excep­tion­nelle, une âme unique en son genre. Je suis telle­ment fière de toi, mon amour. De ta force, de ton calme, de tout ce que tu portes en silence jour après jour. Tu m’inspires, chaque jour. Profite de ce moment, imprègne‐toi de tout cela. Tu mérites chaque seconde de ce moment. Je t’aime », a écrit le Français.

Magnifique.