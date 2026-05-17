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Gaël Monfils à son épouse, Elina Svitolina, après son sacre en Italie : « Tu es une maman incroyable pour Skaï, une athlète excep­tion­nelle et une âme unique »

Par
Baptiste Mulatier
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958
Indians Wells - USA - 07/03/2026

Grâce à sa victoire contre Coco Gauff en finale samedi soir à Rome (6−4, 6–7[3], 6–2), Elina Svitolina a remporté le 20e titre de sa carrière, le plus marquant depuis son accou­che­ment en 2022. 

Son mari, Gaël Monfils, n’a pas tardé à réagir. Le Français a adressé un magni­fique message à son épouse sur Instagram pour saluer ce troi­sième titre dans la capi­tale italienne. 

« Huit ans. Huit ans pour remonter au sommet d’un WTA 1000. Quelle saison, quelle semaine, quelle joueuse ! Mais surtout, quelle femme ! Une maman incroyable pour Skaï, une athlète excep­tion­nelle, une âme unique en son genre. Je suis telle­ment fière de toi, mon amour. De ta force, de ton calme, de tout ce que tu portes en silence jour après jour. Tu m’inspires, chaque jour. Profite de ce moment, imprègne‐toi de tout cela. Tu mérites chaque seconde de ce moment. Je t’aime », a écrit le Français. 

Magnifique.

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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