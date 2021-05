Superbe tombeuse d’Aryna Sabalenka (7–5, 6–3), sacrée à Madrid, en huitièmes de finale du WTA 1000 de Rome, Cori Gauff semble en net progrès sur une surface qui n’est pas vrai­ment la sienne. Pour preuve, sur ses trois premiers matchs dans la ville éter­nelle, la jeune améri­caine n’a commis que quatre doubles‐fautes. Avant d’af­fronter la numéro 1 mondiale pour une place dans le dernier carré, elle sait déjà à quoi s’attendre.

« C’est une joueuse très intel­li­gente. Je ne m’at­tends pas à grand chose si ce n’est que je sais que rien ne sera facile et que je vais proba­ble­ment commettre plusieurs erreurs durant la rencontre. L’important sera de bien gérer ces moments. Elle va proba­ble­ment jouer déli­ca­te­ment avec son slice et essayer de me déré­gler. De toute façon, elle aime la terre battue, cela ne fait aucun doute. »