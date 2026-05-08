Coco Gauff ne réalise pour l’instant pas la meilleure saison de sa carrière. L’Américaine n’a pas vraiment de match référence, notamment sur terre battue, à l’aube de Roland‐Garros où elle défendra son titre.
Interrogée à ce sujet après sa victoire tranquille au premier tour, 6–3, 6–4 face à la Tchèque Valentova, Gauff est restée sereine, expliquant qu’il s’agit d’un tournoi comme les autres et qu’il ne faut pas penser à la défense des points.
« Quand tu joues un tournoi que tu n’as jamais gagné, comment ça s’appelle ? Oui, c’est pour ça que je dis que maintenant, c’est juste un autre tournoi. Je l’ai gagné l’année dernière, et je vais essayer de le refaire cette année. Je ne pourrai pas défendre mon titre chaque année. Je ne suis pas Rafa » a déclaré l’Américaine.
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 09:46