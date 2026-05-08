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Gauff « inquiète » avant Roland‐Garros : « Je ne pourrai pas défendre mon titre chaque année. Je ne suis pas Rafa »

Par
Laurent Trupiano
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Coco Gauff ne réalise pour l’instant pas la meilleure saison de sa carrière. L’Américaine n’a pas vrai­ment de match réfé­rence, notam­ment sur terre battue, à l’aube de Roland‐Garros où elle défendra son titre.

Interrogée à ce sujet après sa victoire tran­quille au premier tour, 6–3, 6–4 face à la Tchèque Valentova, Gauff est restée sereine, expli­quant qu’il s’agit d’un tournoi comme les autres et qu’il ne faut pas penser à la défense des points.

« Quand tu joues un tournoi que tu n’as jamais gagné, comment ça s’appelle ? Oui, c’est pour ça que je dis que main­te­nant, c’est juste un autre tournoi. Je l’ai gagné l’année dernière, et je vais essayer de le refaire cette année. Je ne pourrai pas défendre mon titre chaque année. Je ne suis pas Rafa » a déclaré l’Américaine. 

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 09:46

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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