Coco Gauff ne réalise pour l’instant pas la meilleure saison de sa carrière. L’Américaine n’a pas vrai­ment de match réfé­rence, notam­ment sur terre battue, à l’aube de Roland‐Garros où elle défendra son titre.

Interrogée à ce sujet après sa victoire tran­quille au premier tour, 6–3, 6–4 face à la Tchèque Valentova, Gauff est restée sereine, expli­quant qu’il s’agit d’un tournoi comme les autres et qu’il ne faut pas penser à la défense des points.

« Quand tu joues un tournoi que tu n’as jamais gagné, comment ça s’appelle ? Oui, c’est pour ça que je dis que main­te­nant, c’est juste un autre tournoi. Je l’ai gagné l’année dernière, et je vais essayer de le refaire cette année. Je ne pourrai pas défendre mon titre chaque année. Je ne suis pas Rafa » a déclaré l’Américaine.