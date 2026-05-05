La guerre est lancée entre les principaux joueurs du circuit et les tournois du Grand Chelem.
Après un communiqué publié en commun par les meilleurs acteurs des circuits ATP et WTA réclamant une plus grande part des revenus générés par les tournois majeurs, dont Roland‐Garros, c’est la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka qui a réellement déclenché les hostilités en parlant de boycott.
Interrogée sur les propos forts de sa collègue, Coco Gauff n’a pas hésité à lui emboiter le pas. Extrait sa conférence de presse à Rome.
Q. Aryna est passée tout à l’heure et a dit qu’elle pensait qu’il faudrait peut‐être un boycott des tournois du Grand Chelem par les joueuses pour faire avancer ce débat qui est en cours. Qu’en penses‐tu ?
COCO GAUFF : Oui, honnêtement, je suis plutôt d’accord avec ça, si l’on prend l’exemple de ce que la WNBA (la ligue de basket féminine américaine) a réussi à accomplir. Elles ont aussi un syndicat, donc je pense que ça aide. Je pense vraiment, d’après ma faible d’expérience – car je n’ai pas beaucoup d’expérience de la vie –, mais d’après ce que j’ai vu dans d’autres sports, que pour faire des progrès significatifs et ce genre de choses, il faut généralement un syndicat. Oui, nous devons nous syndiquer d’une manière ou d’une autre. Je pense qu’on peut exercer une pression médiatique et ce genre de choses. Si nous sommes tous présents, chacun se comportera normalement. Je suis tout à fait d’accord avec elle sur ce point. Je pense que quelques autres joueuses sont d’accord aussi.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 17:35