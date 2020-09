Un mois tout juste après son titre remporté à Prague pour la reprise du tennis, Simona Halep s’est qualifiée pour les huitièmes de finale à Rome. Opposée à la locale Jasmine Paolini (99e), la Roumaine s’est imposée sans trop de problème (6-3, 6-4 en 1h20) malgré un début de match poussif. En conférence de presse d’après match, elle a reconnu que la reprise était compliquée.

« Je me sentais un peu raide au début du match, c’est difficile de reprendre le rythme et d’être détendue. Paolini a bien joué, son coup droit est très fort et aussi le revers, c’était difficile de savoir comment la jouer car je ne l’ai jamais affrontée mais je suis heureuse de gagner. Ce match m’aidera pour le futur et j’espère mieux jouer au prochain match », a déclaré la numéro 2 mondiale pas encore satisfaite de son niveau de jeu dans la Capitale italienne.