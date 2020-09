Simona Halep était heureusement malgré l’abandon de son adversaire. C’est un vrai soulagement pour la Roumaine qui tenait vraiment à s’imposer en Italie pour sa reprise : « Sa blessure ne m’enlève pas ma joie. Je suis très heureux d’avoir remporté le tournoi, mais je suis triste pour la blessure de Karolina et je lui souhaite un prompt rétablissement. Elle m’a dit qu’hier qu’elle avait eu un malaise hier et qu’aujourd’hui elle doutait de jouer ou non. Elle l’a finalement fait et a essayé. On ne peut que la féliciter. J’espère que sa blessure n’est rien et que nous pourrons la voir à Roland Garros. De mon côté, je ne pouvais pas espérer une meilleure préparation pour me rendre à Paris. Il ne me reste plus qu’à me reposer un peu avant de préparer cette grande échéance dans cette fin de saison »