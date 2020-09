Cinq fois demi-finaliste et deux fois finaliste face à Elina Svitolina à Rome (2017 et 2018), Simona Halep aimerait bien enfin inscrire son nom au palmarès du tournoi. Qualifié pour le dernier carré après l’abandon de Putintseva, la Roumaine veut aller jusqu’au bout : « C’est maintenant l’objectif le plus important. Je veux vraiment gagner ce tournoi. J’adore jouer ici, et j’ai disputé les demi-finales cinq fois, alors j’espère avoir une chance dans un futur proche », a déclaré la numéro 2 mondial en conférence de presse d’après match.