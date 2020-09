Simona Halep est très heureuse de retrouver la compétition cette semaine à Rome. La joueuse roumaine s’est même félicitée du choix qu’elle a fait en ne prenant pas les risque d’aller aux Etats-Unis : « Pour être honnête, je suis très contente de ne pas avoir joué à New York. J’avais un peu peur de voir comment le monde est en ce moment et plus spécifiquement les États-Unis. Maintenant, je suis ici dans le Foro Italico qui est très calme et je veux jouer à nouveau. Si vous me posez des questions sur Roland-Garros en ce moment, je vous dirai que je n’y pense pas du tout, ce n’est pas vraiment le moment. Je veux d’abord faire une bonne semaine ici à Rome, et reprendre un rythme compétitif »