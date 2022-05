En début de semaine, Rome ne pouvait espérer une plus belle finale. L’impériale et invin­cible Iga Swiatek affronte la géniale et créa­tive Ons Jabeur, titrée à Madrid la semaine dernière. L’ex‐numéro 5 mondiale, Daniela Hantuchova, désor­mais consul­tante, donne pour L’Equipe quelques clefs du choc à venir.

« Elle devra la prendre de vitesse pour que Jabeur n’ait pas le temps de mettre en place toute sa magie. C’est ce que Sakkari (en quarts de finale) a réussi à bien faire durant un set et presque deux (menée 6–1, 5–2, la Tunisienne s’en était sortie en trois sets, 1–6, 7–5, 6–1) mais elle a ensuite baissé physi­que­ment. Swiatek ne sera pas fati­guée. Je pense qu’elle va trouver les moyens de s’en sortir mais elle devra être agres­sive. Parce que si vous donnez du temps à Jabeur, elle peut vous faire voyager sur le court toute la journée », a analysé la Slovaque.