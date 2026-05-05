Quelques semaines après avoir décidé de se séparer de Wim Fissette et d’engager l’entraîneur, espagnol, Francisco Roig, membre de l’équipe Rafael Nadal pendant plus de 15 ans, Iga Swiatek n’a pas encore eu le temps de mettre à profit cette nouvelle collaboration. Victime d’un virus à Madrid, elle a été contrainte d’abandonner dès le troisième tour.
De passage en conférence de presse ce mardi avant ses débuts sur le WTA 1000 de Rome, le Polonaise a donné de ses nouvelles. Et elles sont plutôt rassurantes. Extraits.
Q. Je suis curieuse de savoir comment s’est passée la semaine dernière depuis que tu as été malade, comment tu te sens, et à quel moment tu as eu l’impression de retrouver un bon niveau d’entraînement ?
IGA SWIATEK : Oui, mon tournoi à Madrid a été difficile. C’était vraiment, genre, nul, littéralement (rires). Donc oui, j’étais complètement à côté de la plaque, genre, la veille du match. Le jour où j’ai joué, je n’étais pas en forme non plus, je n’avais aucune énergie.
Honnêtement, le lendemain, ça allait un peu mieux, mais je ne pense pas que j’aurais pu jouer normalement. Mais au bout de deux jours, j’allais déjà bien. Je m’étais remise. J’ai pu rester là‐bas un moment sans trop voyager, car je ne pense pas que ce soit prudent de voyager quand on est aussi fragile. Puis je suis venue ici et j’ai pu m’entraîner à fond dès le début, à 100 %. J’ai vite retrouvé mon niveau. C’était vraiment un timing malheureux. Honnêtement, oui, beaucoup de joueurs sont tombés malades, donc je ne pense pas qu’on aurait pu faire quoi que ce soit pour l’éviter.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 14:50