Après sa déroute en demi‐finale du WTA 1000 de Madrid face à Coco Gauff (6−1, 6–1), Iga Swiatek inquié­tait à un peu plus de deux semaines de la défense de son titre à Roland‐Garros. Pour son entrée en lice à Rome, la numéro deux mondiale a donné une excel­lente réponse, en écra­sant son adver­saire Elisabetta Cocciaretto, 82e joueuse mondiale (6−1, 6–0).

En Italie, la quin­tuple cham­pionne du Grand Chelem se sent toujours à l’aise, notam­ment avec la gastro­nomie locale. Ce n’est pas un secret, la Polonaise raffole du tira­misu. Le sujet en est devenu une vanne ces derniers temps. Lors de son sacre à l’US Open 2022, l’or­ga­ni­sa­tion avait caché le fameux dessert dans son trophée.

Interrogée sur le plateau de Tennis Channel sur sa consom­ma­tion de la spécia­lité trans­al­pine, Swiatek a donné une réponse amusante.

« I’m eating a lot of pasta anyways so I can’t do too much with the carbs » 😅



