Alors qu’Iga Swiatek traverse actuel­le­ment une période compli­quée, les médias polo­nais sont dans tous leurs états. Dernièrement, certains ont relayé une rumeur concer­nant un possible forfait de la 2e joueuse mondiale à Wimbledon afin de se concen­trer sur l’en­traî­ne­ment et la saison sur dur.

De passage ce mardi en confé­rence de presse avant le début du WTA 1000 de Rome, la tenante du titre a tenu à couper court à tout cela. Extraits.

Question. Je ne sais pas si c’est exact, mais j’ai lu que vous envi­sa­giez de ne pas parti­ciper à Wimbledon ?

Iga Swiatek : Qui a dit cela ?

Q. Je viens de lire cela sur les réseaux sociaux, je voulais donc clari­fier les choses.

Swiatek : Il ne faut pas croire ce genre de choses.

Q. C’est hors norme ?

Swiatek : Oui.

Q. J’ai déjà vu un commen­taire de Brad Gilbert criti­quant légè­re­ment ces propos.

Swiatek : Ces derniers jours, j’ai vu des millions de commen­taires qui n’étaient pas vrais.

Q. Comment gérez‐vous cela ?

Swiatek : Je ne comprends pas. En ce moment, il y a telle­ment de théo­ries à mon sujet, surtout dans les médias polo­nais, qui ne sont pas vraies. Je pense, je ne sais pas, que vous aimez faire des articles qui attirent les gens. Je comprends. Cela fait partie du travail. Mais oui, il est certain que je ne vais pas manquer Wimbledon. Je veux vrai­ment apprendre à mieux jouer sur le gazon. Chaque année est une nouvelle oppor­tu­nité. Je jouerai à Wimbledon, c’est certain, sauf si je me blesse.