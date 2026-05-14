Alors que l’Intelligence Artificielle est peu à peu en train de révo­lu­tionner le monde et nos modes de fonc­tion­ne­ment, plusieurs joueurs et joueuses de tennis ont reconnu qu’ils utili­saient l’IA, et notam­ment ChatGPT, pour ne pas le citer, afin de mieux analyser et préparer leurs matchs.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse, Iga Swiatek a fait part de son incom­pré­hen­sion alors que les joueurs peuvent utiliser des outils beau­coup plus perfor­mants et complet en termes de base de données.

« Tout d’abord, j’achète des statis­tiques. Je préfère utiliser les outils profes­sion­nels, car je travaille avec des analyses de données. Je fais appel à leurs services. Je ne vois pas l’intérêt. Je ne sais pas qui utilise ChatGPT, mais je suis presque sûre que les meilleurs joueurs utilisent la même marque que moi ou d’autres entre­prises spécia­li­sées dans ce domaine. Je suppose qu’ils utilisent l’IA, c’est certain, mais je ne sais pas comment. Honnêtement, je n’irais pas cher­cher les statis­tiques moi‐même, car on peut en trouver beau­coup. C’est autre chose, comme utiliser unique­ment les infor­ma­tions perti­nentes et ne pas en avoir trop, pour que ça ne devienne pas trop chao­tique sur le terrain pour moi. Je préfère que mon entraî­neur s’en charge, puis qu’il me dise l’essentiel, et c’est tout. J’utilise ChatGPT pour d’autres choses, mais pas pour ça », a déclaré la Polonaise après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales du WTA 1000 de Rome.