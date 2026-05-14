Alors que l’Intelligence Artificielle est peu à peu en train de révolutionner le monde et nos modes de fonctionnement, plusieurs joueurs et joueuses de tennis ont reconnu qu’ils utilisaient l’IA, et notamment ChatGPT, pour ne pas le citer, afin de mieux analyser et préparer leurs matchs.
Interrogée à ce sujet en conférence de presse, Iga Swiatek a fait part de son incompréhension alors que les joueurs peuvent utiliser des outils beaucoup plus performants et complet en termes de base de données.
« Tout d’abord, j’achète des statistiques. Je préfère utiliser les outils professionnels, car je travaille avec des analyses de données. Je fais appel à leurs services. Je ne vois pas l’intérêt. Je ne sais pas qui utilise ChatGPT, mais je suis presque sûre que les meilleurs joueurs utilisent la même marque que moi ou d’autres entreprises spécialisées dans ce domaine. Je suppose qu’ils utilisent l’IA, c’est certain, mais je ne sais pas comment. Honnêtement, je n’irais pas chercher les statistiques moi‐même, car on peut en trouver beaucoup. C’est autre chose, comme utiliser uniquement les informations pertinentes et ne pas en avoir trop, pour que ça ne devienne pas trop chaotique sur le terrain pour moi. Je préfère que mon entraîneur s’en charge, puis qu’il me dise l’essentiel, et c’est tout. J’utilise ChatGPT pour d’autres choses, mais pas pour ça », a déclaré la Polonaise après sa qualification en demi‐finales du WTA 1000 de Rome.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 13:20