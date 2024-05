Deux semaines après son succès sur le WTA 1000 de Madrid, Iga Swiatek a une nouvelle fois pris le dessus sur Aryna Sabalenka, cette fois en finale du tournoi de Rome (6−2, 6–3).

Injouable dans le premier set, la numéro 1 mondiale a délivré une copie parfaite contre sa rivale. Impeccable au service, elle n’a pas concédé la moindre balle de break. Tout le contraire de la Biélorusse qui, frus­trée et pas dans son match, a trop raté dans cette première manche. La sentence ne se fait pas attendre. Sur un jeu blanc, elle se fait breaker sur son service dans le troi­sième jeu (2−1). Impressionnante, Swiatek break à nouveau dans le septième jeu, avant de remporter le set tran­quille­ment (6−2).

Revenue avec des meilleures inten­tions dans la seconde manche, on a retrouvé la Sabalenka agres­sive, et son coup droit surpuis­sant. Elle a long­temps cru pouvoir renverser le match, en s’of­frant deux balles de break sur le premier service de sa rivale. Malgré les cinq balles qu’elle s’est procu­rées, la numéro deux mondiale n’est pas parvenue à ses fins, une Swiatek pleine de sang froid n’y est pas étranger non plus. Même scénario sur le second service de la Polonaise, avec deux balles de break obte­nues, sans succès. Sabalenka a laissé passer sa chance, et se fait punir sur ses deux derniers services (6−3).

Titrée pour la troi­sième fois de sa carrière dans la capi­tale italienne, Iga Swiatek réalise en revanche le doublé Madrid‐Rome pour la toute première fois de sa carrière, le tout à seule­ment 22 ans.

S’il y avait encore un doute, il n’y en a désor­mais plus aucun sur le fait que la Polonaise est l’im­mense favo­rite pour conserver sa Coupe Suzanne Lenglen à Roland‐Garros qui débu­tera dans huit jours.