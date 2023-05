Anhelina Kalinina est la belle surprise du tournoi WTA de Rome. Actuellement 47 ème au clas­se­ment, l’Ukrainienne a réussi a se hisser jusqu’à la finale, écar­tant sur son parcours deux top 20 et notam­ment Kudermetova hier en demi‐finale.

En confé­rence de presse, elle est revenue sur la situa­tion actuelle dans son pays et notam­ment sur sa famille qui était au plus prés des affron­te­ments et n’a pas eu d’autres choix que de rallier la capi­tale Ukrainienne.

« Toute ma famille est main­te­nant à Kiev. En fait, il y a quelques jours, là où ma famille travaille parce que mes parents sont entraî­neurs de tennis, il y a eu une grosse bombe près de leur académie, près des courts de tennis. Nous avons une académie à 300 mètres de l’aé­ro­port, là où il n’y a plus d’aé­ro­port » a déclaré Kalinina.

C’est la bonne opéra­tion comp­table de la semaine car elle sera 25ème en cas de défaite en finale et rentrera même dans le top 20 (19ème) en cas de succès.