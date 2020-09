View this post on Instagram

When you saw those awesome sneakers at the store but they don’t have your size😩 But seriously, thanks everyone, I’ve got so many nice messages last night and very appreciate this. Everything is happening for a reason and one person told me that it’s only gonna make me stronger. Big respect to @vichka35 1st for the big battle yesterday and 2nd for the help and support after. That’s what sport is about. I will do my best to be ready for RG💪🏼 Когда увидел в магазине нереальные кроссы, но нет твоего размера😩 А если серьезно, то я хочу поблагодарить всех за ваши сообщения и слова поддержки, я очень это ценю. Ничего не происходит просто так и один человек вчера мне сказал, что это сделает меня только сильнее. Отдельный респект @vichka35 1e- за крутой матч, 2е-за поддержку и помощь после. Это реальный спорт💪🏼 Сейчас делаю все возможное, чтобы быть готовой к Ролан Гаррос🚀 Всем спасибо ! #DD #HealthFirst