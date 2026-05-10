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La classe de Sabalenka après sa défaite au 3e tour : « C’est un peu triste de voir partir une joueuse comme elle, mais c’est son choix »

Par
Baptiste Mulatier
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Aryna Sabalenka a été éliminée dès le troi­sième tour du WTA 1000 de Rome par la Roumaine Sorana Cirstea (27e mondiale), qui dispute à 36 ans la dernière saison de sa carrière (2−6, 6–3, 7–5 après 2h14 de combat).

En confé­rence de presse, la numéro 1 mondiale a révélé avoir ressenti une douleur en bas du dos, avant de rendre hommage à son adversaire. 

« C’est une battante. C’est un peu triste de la voir partir, car j’ai l’impression qu’elle fait partie de ces joueuses qui se battent quoi qu’il arrive. J’avais l’im­pres­sion qu’elle aurait pu rester plus long­temps. C’est son choix. Nous le respec­tons tous. Je lui souhaite simple­ment la meilleure saison possible pour terminer sa carrière. »

Aryna Sabalenka a désor­mais deux semaines pour se soigner et se préparer au mieux avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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