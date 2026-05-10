Aryna Sabalenka a été éliminée dès le troisième tour du WTA 1000 de Rome par la Roumaine Sorana Cirstea (27e mondiale), qui dispute à 36 ans la dernière saison de sa carrière (2−6, 6–3, 7–5 après 2h14 de combat).
En conférence de presse, la numéro 1 mondiale a révélé avoir ressenti une douleur en bas du dos, avant de rendre hommage à son adversaire.
« C’est une battante. C’est un peu triste de la voir partir, car j’ai l’impression qu’elle fait partie de ces joueuses qui se battent quoi qu’il arrive. J’avais l’impression qu’elle aurait pu rester plus longtemps. C’est son choix. Nous le respectons tous. Je lui souhaite simplement la meilleure saison possible pour terminer sa carrière. »
Aryna Sabalenka a désormais deux semaines pour se soigner et se préparer au mieux avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 09:11