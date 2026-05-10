Aryna Sabalenka a été éliminée dès le troi­sième tour du WTA 1000 de Rome par la Roumaine Sorana Cirstea (27e mondiale), qui dispute à 36 ans la dernière saison de sa carrière (2−6, 6–3, 7–5 après 2h14 de combat).

En confé­rence de presse, la numéro 1 mondiale a révélé avoir ressenti une douleur en bas du dos, avant de rendre hommage à son adversaire.

« C’est une battante. C’est un peu triste de la voir partir, car j’ai l’impression qu’elle fait partie de ces joueuses qui se battent quoi qu’il arrive. J’avais l’im­pres­sion qu’elle aurait pu rester plus long­temps. C’est son choix. Nous le respec­tons tous. Je lui souhaite simple­ment la meilleure saison possible pour terminer sa carrière. »

Aryna Sabalenka a désor­mais deux semaines pour se soigner et se préparer au mieux avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).