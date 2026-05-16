Ce n’est un secret pour personne qu’Iga Swiatek a traversé des moments très compliqués ces derniers mois, sur et dehors du court, notamment suite à l’affaire de son contrôle antidopage positif à la trimétazidine en novembre 2024.
Si l’enquête a rapidement démontré que ce test positif résultait d’une contamination à un médicament en vente libre, la Polonaise, finalement suspendue qu’un petit mois, avait fait part d’une forme de dépression suite à cette information.
Depuis cette période, elle n’a d’ailleurs remporté que trois titres avec, certes, un tournoi du Grand Chelem (Wimbledon 2025). Mais c’est un peu comme si quelque s’était cassé dans le jeu et l’attitude de l’actuelle 4e mondiale.
Et sa déclaration après sa défaite face à Elina Svitolina en demi‐finales du WTA 1000 de Rome ne trompe pas quand elle évoque de manière incertaine la notion de plaisir. Si, dans le fond, Iga n’a pas tort, ses propos ne ressemblent pas vraiment à une joueuse totalement épanouie.
« Si je compare avec ce que je ressentais, par exemple, aux États‐Unis, Rome a été un pas en avant pour moi. Évidemment, j’en veux plus, mais je continue à prendre du plaisir à jouer au tennis. Et ce n’est pas quelque chose d’évident, ni qui devrait être considéré comme acquis. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 09:09