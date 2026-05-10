Alors qu’elle avait décidé de mettre un terme à sa carrière en fin de saison 2026, Sorana Cirstea pour­rait changer d’avis.

La Roumaine de 36 ans n’a pas écarté cette possi­bi­lité en confé­rence de presse après sa victoire reten­tis­sante contre Aryna Sabalenka au troi­sième tour du WTA 1000 de Rome, son premier succès face à une numéro 1 mondiale.

Q. Aryna a dit qu’elle pensait que tu pour­rais conti­nuer. Tu n’es pas tentée ?

SORANA CIRSTEA : « Oui, bien sûr, c’est la ques­tion qu’on me pose chaque semaine (sourire). Pour l’instant, rien ne change vrai­ment. Bien sûr, c’est une belle victoire, mais ce n’est encore que le troi­sième tour. Je dois conti­nuer. Je sais que j’ai le niveau. Je sais que je suis à fond et que j’apprécie chaque instant. Comme je l’ai dit, j’ai telle­ment d’objectifs. Chaque fois que j’entre sur le court, je veux m’améliorer. En même temps, j’ai bien décidé que je voulais prendre ma retraite à la fin de l’année. On verra comment cette année se dérou­lera. C’est un peu comme une petite porte qui reste toujours ouverte, car on ne sait jamais comment les choses vont se passer dans la vie. On fait toujours des projets, mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. On verra ce que la vie me réserve.