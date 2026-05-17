Battue pour la troi­sième fois d’af­filée et de l’année par Elina Svitolina, cette fois en finale du WTA 1000 de Rome, Coco Gauff, qui n’a converti que trois balles break sur 17, a regretté une certaine forme de passi­vité lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« C’est clai­re­ment un match qui m’a beau­coup appris aujourd’hui. Je me suis créé beau­coup d’oc­ca­sions, mais je n’ai pas vrai­ment su en tirer profit. J’ai joué de manière beau­coup trop passive à certains moments. C’est juste une expé­rience qui me servira pour la prochaine fois. Je pense que c’était plutôt une ques­tion de nerfs. Quand on se crée autant d’oc­ca­sions (17 balles de break), ce n’est pas une ques­tion de jeu, car votre jeu est bon puisque vous créez ces occa­sions. Il s’agit simple­ment d’être plus effi­cace sur ces points. Je pense que j’étais, encore une fois, comme je l’ai dit, trop passive. J’ai manqué de chance sur certaines balles au premier set. Quelques‐unes ont touché le filet. Elle a élevé son niveau de jeu. Sur beau­coup d’entre elles, je pense que je n’ai tout simple­ment pas mis assez de puis­sance dans la balle. »