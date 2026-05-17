Battue pour la troisième fois d’affilée et de l’année par Elina Svitolina, cette fois en finale du WTA 1000 de Rome, Coco Gauff, qui n’a converti que trois balles break sur 17, a regretté une certaine forme de passivité lors de son passage en conférence de presse d’après match.
« C’est clairement un match qui m’a beaucoup appris aujourd’hui. Je me suis créé beaucoup d’occasions, mais je n’ai pas vraiment su en tirer profit. J’ai joué de manière beaucoup trop passive à certains moments. C’est juste une expérience qui me servira pour la prochaine fois. Je pense que c’était plutôt une question de nerfs. Quand on se crée autant d’occasions (17 balles de break), ce n’est pas une question de jeu, car votre jeu est bon puisque vous créez ces occasions. Il s’agit simplement d’être plus efficace sur ces points. Je pense que j’étais, encore une fois, comme je l’ai dit, trop passive. J’ai manqué de chance sur certaines balles au premier set. Quelques‐unes ont touché le filet. Elle a élevé son niveau de jeu. Sur beaucoup d’entre elles, je pense que je n’ai tout simplement pas mis assez de puissance dans la balle. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 15:15