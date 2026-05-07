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L’aveu de Loïs Boisson à deux semaines de Roland‐Garros : « Je sens que rien n’est naturel »

Par
Baptiste Mulatier
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La pres­sion commence à monter autour de Loïs Boisson. Éloignée des courts pendant sept mois en raison d’une bles­sure au bras, la Française vient tout juste de retrouver la compé­ti­tion à quelques semaines de Roland‐Garros, où elle avait créé la sensa­tion l’an dernier en attei­gnant les demi‐finales.

Sèchement battue il y a deux semaines à Madrid (6−1, 6–3 contre Peyton Stearns), la Française a égale­ment été dominée au premier tour du WTA 1000 de Rome, ce mercredi, face à Katerina Siniakova (6–2, 6–3 en 1h15 de jeu). 

Après la rencontre, la Française s’est montrée parti­cu­liè­re­ment lucide et sincère sur ses diffi­cultés actuelles, dans des propos relayés par L’Equipe :

« J’étais moins bloquée qu’à Madrid mais j’ai encore beau­coup de marge par rapport à ce que je peux faire. Après je manque de rythme, je manque de matches, je sens que rien n’est naturel. Je réflé­chis trop avant de faire le coup que je dois faire. C’est vrai­ment un manque de rythme. Normalement quand on joue, quand on enchaîne les matches, on ne réflé­chit pas avant de faire un coup. Et là, je ne sais pas trop quoi faire en fonc­tion des coups. »

Le temps presse pour Loïs Boisson qui va tenter de trouver du rythme et de la confiance les deux prochaines semaines sur les tour­nois de Parme (WTA 125) et Strasbourg (WTA 500).

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 14:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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