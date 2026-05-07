La pres­sion commence à monter autour de Loïs Boisson. Éloignée des courts pendant sept mois en raison d’une bles­sure au bras, la Française vient tout juste de retrouver la compé­ti­tion à quelques semaines de Roland‐Garros, où elle avait créé la sensa­tion l’an dernier en attei­gnant les demi‐finales.

Sèchement battue il y a deux semaines à Madrid (6−1, 6–3 contre Peyton Stearns), la Française a égale­ment été dominée au premier tour du WTA 1000 de Rome, ce mercredi, face à Katerina Siniakova (6–2, 6–3 en 1h15 de jeu).

Après la rencontre, la Française s’est montrée parti­cu­liè­re­ment lucide et sincère sur ses diffi­cultés actuelles, dans des propos relayés par L’Equipe :

« J’étais moins bloquée qu’à Madrid mais j’ai encore beau­coup de marge par rapport à ce que je peux faire. Après je manque de rythme, je manque de matches, je sens que rien n’est naturel. Je réflé­chis trop avant de faire le coup que je dois faire. C’est vrai­ment un manque de rythme. Normalement quand on joue, quand on enchaîne les matches, on ne réflé­chit pas avant de faire un coup. Et là, je ne sais pas trop quoi faire en fonc­tion des coups. »

Le temps presse pour Loïs Boisson qui va tenter de trouver du rythme et de la confiance les deux prochaines semaines sur les tour­nois de Parme (WTA 125) et Strasbourg (WTA 500).