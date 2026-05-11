En conférence de presse après sa victoire contre Hailey Baptiste (25e mondiale) au troisième tour du WTA 1000 de Rome (6−1, 6–2), Elina Svitolina a d’abord critiqué les récentes suggestions du CIO, qui incite à lever les « sanctions » contre la Biélorussie, avant de s’exprimer sur un tout autre sujet : l’impact négatif des paris sportifs.
Q. On observe une tendance à l’augmentation des parieurs lors des matchs de tennis. Avez‐vous remarqué cela ?
ELINA SVITOLINA : Ce n’est pas nouveau. Je pense que c’est quelque chose de normal dans le tennis. Nous savons tous que les paris occupent une place importante dans le tennis. Beaucoup de fans regardent les matchs parce qu’ils ont misé de l’argent. Mais oui, j’aimerais que ça ne dépende pas de ça. Ce n’est pas agréable de savoir que c’est possible. On pourrait penser qu’il vaut mieux soutenir un joueur simplement parce qu’on aime son style de jeu, qu’on apprécie cette personne, ce joueur. C’est juste triste. Je n’aime pas ce sujet. Je n’aime pas que les gens puissent aussi venir soutenir d’autres joueurs simplement parce qu’ils ont misé de l’argent. Je pense que ce sera toujours contre le meilleur joueur, celui qui est mieux classé. Je ne trouve pas ça très juste. Parfois le public applaudit entre le premier et le deuxième service. À Stuttgart, ils criaient sur une balle de break en ma défaveur : ‘C’est l’heure du break !’ Je trouve ça irrespectueux d’une certaine manière. Je n’aime pas ça. J’aimerais que ça ne fasse jamais partie de ce sport.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 09:28