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L’énorme coup d’Elina Svitolina‐Monfils à une semaine de Roland‐Garros

Par
Baptiste Mulatier
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Huit ans après son doublé à Rome, Elina Svitolina est sacrée pour la troi­sième fois dans la capi­tale italienne. 

Tombeuse de Coco Gauff en finale ce samedi (6−4, 6–7[3], 6–2), au terme d’une très belle bataille de près de trois heures, l’Ukrainienne de 31 ans remporte le 20e titre de sa carrière et son plus beau trophée depuis son accou­che­ment en 2022.

Gauff s’in­cline pour la deuxième année de suite en finale de WTA 1000 de Rome. 

Svitolina, elle, envoie un sacré message à une semaine de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où elle tentera, pour­quoi pas, de glaner le premier titre en Grand Chelem de sa carrière. 

Publié le samedi 16 mai 2026 à 21:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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