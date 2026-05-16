Huit ans après son doublé à Rome, Elina Svitolina est sacrée pour la troi­sième fois dans la capi­tale italienne.

Tombeuse de Coco Gauff en finale ce samedi (6−4, 6–7[3], 6–2), au terme d’une très belle bataille de près de trois heures, l’Ukrainienne de 31 ans remporte le 20e titre de sa carrière et son plus beau trophée depuis son accou­che­ment en 2022.

Gauff s’in­cline pour la deuxième année de suite en finale de WTA 1000 de Rome.

📊 Les plus grands écarts entre deux titres en WTA 1000 :

🇺🇸 Jennifer Capriati : 9 ans et 8 mois

🇧🇬 Magdalena Maleeva : 8 ans

🇺🇦 Elina Svitolina : 8 ans 🆕

🇩🇰 Caroline Wozniacki : 7 ans et 6 mois

🇷🇺 Nadia Petrova : 6 ans et 4 mois pic.twitter.com/rAflfi9Git — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 16, 2026

Svitolina, elle, envoie un sacré message à une semaine de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où elle tentera, pour­quoi pas, de glaner le premier titre en Grand Chelem de sa carrière.