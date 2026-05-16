Huit ans après son doublé à Rome, Elina Svitolina est sacrée pour la troisième fois dans la capitale italienne.
Tombeuse de Coco Gauff en finale ce samedi (6−4, 6–7[3], 6–2), au terme d’une très belle bataille de près de trois heures, l’Ukrainienne de 31 ans remporte le 20e titre de sa carrière et son plus beau trophée depuis son accouchement en 2022.
Gauff s’incline pour la deuxième année de suite en finale de WTA 1000 de Rome.
📊 Les plus grands écarts entre deux titres en WTA 1000 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 16, 2026
🇺🇸 Jennifer Capriati : 9 ans et 8 mois
🇧🇬 Magdalena Maleeva : 8 ans
🇺🇦 Elina Svitolina : 8 ans 🆕
🇩🇰 Caroline Wozniacki : 7 ans et 6 mois
🇷🇺 Nadia Petrova : 6 ans et 4 mois pic.twitter.com/rAflfi9Git
Svitolina, elle, envoie un sacré message à une semaine de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où elle tentera, pourquoi pas, de glaner le premier titre en Grand Chelem de sa carrière.
Publié le samedi 16 mai 2026 à 21:01