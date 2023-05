📊 Les plus longs matchs de la saison sur le circuit WTA :

1⃣ 3h41 : Kalinina vs Haddad Maia (Rome) 🆕

2⃣ 3h32 : Andreeva vs Dart (Austin)

3⃣ 3h32 : Giorgi vs Kanepi (Miami)

4⃣ 3h32 : Potapova vs Gauff (Miami)

5⃣ 3h31 : Rybakina vs Badosa (Miami)pic.twitter.com/UebVWF0WeY