Pour son deuxième match depuis son retour à la compétition après sept mois d’absence, Loïs Boisson s’est inclinée ce mercredi au premier tour du Masters 1000 de Rome face à la Tchèque Katerina Siniakova, 39e mondiale, en deux sets (6−2, 6–3).
À un peu plus de deux semaines de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), où la Française avait atteint les demi‐finales l’an dernier, le journaliste Benoît Maylin a fait part de son inquiétude concernant l’état de forme de la joueuse.
« Rien. Aucune amélioration. 15 jours après un quasi non match à Madrid, Loïs Boisson sort d’entrée à Rome. Depuis 9 mois, elle est dans le noir. Sans savoir quand elle va retrouver sa plénitude physique. Écrasée par des tonnes de doutes et de questions. Et Roland‐Garros arrive… », a réagi le chroniqueur sur le réseau social X.
🇫🇷 Rien.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 6, 2026
0 amélioration.
15 jours après un quasi non match à Madrid, Loïs Boisson sort d’entrée à Rome.
Depuis 9 mois, elle est dans le noir.
Sans savoir quand elle va retrouver sa plénitude physique.
Écrasée par des tonnes de doutes et de questions.
Et Roland‐Garros arrive… pic.twitter.com/csi97ccjla
Loïs Boisson va tenter de trouver du rythme et de la confiance les deux prochaines semaines sur les tournois de Parme (WTA 125) et Strasbourg (WTA 500).
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 10:59