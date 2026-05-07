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« Loïs Boisson est dans le noir, écrasée par des tonnes de doutes et de ques­tions. Et Roland‐Garros arrive… », s’in­quiète Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son deuxième match depuis son retour à la compé­ti­tion après sept mois d’absence, Loïs Boisson s’est inclinée ce mercredi au premier tour du Masters 1000 de Rome face à la Tchèque Katerina Siniakova, 39e mondiale, en deux sets (6−2, 6–3).

À un peu plus de deux semaines de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), où la Française avait atteint les demi‐finales l’an dernier, le jour­na­liste Benoît Maylin a fait part de son inquié­tude concer­nant l’état de forme de la joueuse.

« Rien. Aucune amélio­ra­tion. 15 jours après un quasi non match à Madrid, Loïs Boisson sort d’entrée à Rome. Depuis 9 mois, elle est dans le noir. Sans savoir quand elle va retrouver sa pléni­tude physique. Écrasée par des tonnes de doutes et de ques­tions. Et Roland‐Garros arrive… », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X. 

Loïs Boisson va tenter de trouver du rythme et de la confiance les deux prochaines semaines sur les tour­nois de Parme (WTA 125) et Strasbourg (WTA 500).

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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