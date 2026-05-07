Pour son deuxième match depuis son retour à la compé­ti­tion après sept mois d’absence, Loïs Boisson s’est inclinée ce mercredi au premier tour du Masters 1000 de Rome face à la Tchèque Katerina Siniakova, 39e mondiale, en deux sets (6−2, 6–3).

À un peu plus de deux semaines de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), où la Française avait atteint les demi‐finales l’an dernier, le jour­na­liste Benoît Maylin a fait part de son inquié­tude concer­nant l’état de forme de la joueuse.

« Rien. Aucune amélio­ra­tion. 15 jours après un quasi non match à Madrid, Loïs Boisson sort d’entrée à Rome. Depuis 9 mois, elle est dans le noir. Sans savoir quand elle va retrouver sa pléni­tude physique. Écrasée par des tonnes de doutes et de ques­tions. Et Roland‐Garros arrive… », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X.

🇫🇷 Rien.

0 amélio­ra­tion.



15 jours après un quasi non match à Madrid, Loïs Boisson sort d’entrée à Rome.



Depuis 9 mois, elle est dans le noir.

Sans savoir quand elle va retrouver sa pléni­tude physique.

Écrasée par des tonnes de doutes et de ques­tions.



Et Roland‐Garros arrive… pic.twitter.com/csi97ccjla — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 6, 2026

Loïs Boisson va tenter de trouver du rythme et de la confiance les deux prochaines semaines sur les tour­nois de Parme (WTA 125) et Strasbourg (WTA 500).