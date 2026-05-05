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Loïs Boisson se rassure comme elle peut : « Je sais qu’un jour ou l’autre, tout se passera bien, mais c’est sûr que j’au­rais préféré que ça ne se passe pas comme ça »

Par
Jean Muller
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Interrogée par nos confrères de L’Équipe, Loïs Boisson est toujours à la recherche de repères et ce même si elle a décidé de s’ali­gner au tournoi de Rome où elle affron­tera ce mercredi la joueuse tchèque, Siniakova.

« Je ne vais pas mentir, c’est un peu mitigé en ce moment dans ma tête, dans le sens où je n’ai qu’une envie, c’est d’être sur les courts, jouer. (…) Je sais que je peux faire de belles choses, mais c’est mitigé dans le sens où je sens que c’est encore compliqué. Et c’est un peu dur d’avoir vécu ça l’année dernière et d’ar­river cette année dans des condi­tions complè­te­ment diffé­rentes, pas dans le bon sens. Après, je sais qu’un jour ou l’autre, tout se passera bien, mais c’est sûr que j’au­rais préféré que ça ne se passe pas comme ça. »

Publié le mardi 5 mai 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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