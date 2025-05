Un petit évène­ment a eu lieu ce vendredi à Rome. Marta Kostyuk a « oublié » le conflit et a serré la main de la Russe devenue Austraienne, Daria Kazatkina après sa victoire.

Marta Kostyuk gets a very good win against Daria Kasatkina 6–4, 6–2.



And YES, there was an hand­shake between the Ukrainian and the Russian who now is repre­sen­ting Australia.