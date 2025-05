Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Marion Bartoli qui était au bord du court pour suivre la perfor­mance de l’Italien a été plutôt séduite par son entrée en lice dans le tournoi.

« Je trouve ça hyper promet­teur pour la suite. Après, ce qui sera inté­res­sant, c’est de voir ce que ça va donner quand il va avancer dans le tableau contre des joueurs encore plus en forme. Mais là, on a vu le niveau de marge qu’il a par rapport à des joueurs comme ça (comme Mariano Navone), qui ont pour­tant des réfé­rences sur terre battue. Bien évidem­ment, Sinner est capable d’élever son niveau de jeu extrê­me­ment rapi­de­ment et il peut être dange­reux dès Roland‐Garros. On aura une idée plus précise de ce qu’il pourra y faire à la fin du tournoi »